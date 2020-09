COMÉRCIO Exportação de industrializados de MS cresceu em 2020, revela Fiems Grupos Papel e Celulose e Complexo Frigorífico representa mais da metade das vendas ao exterior

14 SET 2020 - 19h:02 Por Marcus Moura/CBN

A receita obtida com a venda de produtos industrializados para o exterior teve o melhor resultado para os primeiros oito meses do ano dos últimos seis anos em Mato Grosso do Sul, conforme levantamento do Radar Industrial da Fiems. De janeiro a agosto deste ano, a receita com as vendas internacionais das indústrias locais alcançou US$ 2,499 bilhões, indicando aumento de 3,4% em relação ao mesmo período de 2019, quando ficou em US$ 2,416 bilhões. Confira: