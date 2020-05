BALANÇO Exportação de produtos industrializados tem alta de 5% em abril, diz Fiems Volume vendido ao exterior foi essencial para recuperar perdas de meses anteriores

19 MAI 2020 - 16h:23 Por Marcus Moura/CBN

O volume de produtos industrializados exportados em abril foi suficiente para que o Estado recuperasse a queda registrada nos três primeiros meses do ano. De janeiro a março de 2020, o índice teve queda de 5,2% na comparação com o mesmo período de 2019, mas de janeiro a abril deste ano as exportações industriais do Estado registraram alta de 5%, chegando a U$ 1,17 bilhão de dólares. Confira: