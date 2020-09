AGRONEGÓCIO Exportação sustenta preços da pecuária Indústria tem dificuldade para cumprir escalas na segunda semana do mês

15 SET 2020 - 13h:48 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

O atual cenário do mercado continua com a ponta vendedora sustentando os preços da pecuária de corte, com possibilidade de alcançar valores mais altos nos próximos dias.

A carne bovina in natura brasileira está extremamente disputada no exterior. Até agosto, o país exportou 1,1 milhão de toneladas que resultou em US$4,8 bilhões, recorde absoluto na série histórica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA).

