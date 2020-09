AGRONEGÓCIO Exportações de açúcar aumentam em MS Quebra de produção de alguns países favoreceu oferta de usinas brasileiras

8 SET 2020 - 13h:57 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Mato Grosso do Sul exportou, de janeiro a julho, 309 mil toneladas de açúcar bruto, de acordo com as informações do Sistema Famasul. O aumento, com relação ao mesmo período do ano passado, quando o Estado vendeu 100,6 mil toneladas do adoçante, foi de 307%.

As razões que contribuíram para o crescimento das exportações foram a pandemia da covid-19, que impactou na redução do consumo de etanol, a valorização do dólar e a demanda externa.

Saiba mais: