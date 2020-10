AGRONEGÓCIO Exportações de açúcar cresceram 259% neste ano em MS Principal destino do produto sul-mato-grossense é a Argélia, que corresponde a 16,68% da pauta

16 OUT 2020 - 17h:22 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Mato Grosso do Sul exportou 615,41 mil toneladas de açúcar de janeiro a setembro deste ano. O volume é 259% maior que o registrado no mesmo período de 2019, quando o estado vendeu 171,41 mil toneladas do adoçante ao exterior.

Na safra 2020/2021, foram processadas 35 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, até o dia 30 de setembro, em Mato Grosso do Sul. O volume é 6% menor se comparado com o obtido no ano anterior.

A qualidade da matéria-prima, porém, aumentou 5% no período, segundo informações da Associação dos Produtores de Bioenergia do Estado (Biosul), e atingiu 141,48 kg de Açúcares Totais Recuperáveis por Tonelada de Cana (ATC/TC).

A produção de açúcar aumentou 107% neste ano, influenciada, principalmente pelo mercado internacional atrativo. O cenário reflete no mix de produção da safra que registrou crescimento na destinação do produto para o açúcar, de 14% para 29%. Mas ainda assim, o envio para o etanol é maior, de 71% no estado.