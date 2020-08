AGRONEGÓCIO Exportações de aves operam em ritmo acelerado em agosto Média diária de embarques de frango in natura foi de 18,1 mil t nos primeiros dez dias do mês

24 AGO 2020 - 14h:03 Por Giovanna Dauzacker/CBN

Enquanto a demanda interna segue enfraquecida, as exportações brasileiras de aves operam em ritmo acelerado em agosto, mesmo depois que a China identificou traços de contaminação do novo coronavírus em um lote do país.

Segundo o relatório parcial da Secretaria de Comércio Exterior, nos primeiros dez dias úteis do mês, a média diária de embarques de carne de frango in natura foi de 18,1 mil toneladas, a maior deste ano.

