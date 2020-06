AGRONEGÓCIO Exportações de carne bovina aumentaram 21% em maio Vendas foram impulsionadas pelo avanço nas compras chinesas da proteína

9 JUN 2020 - 15h:05 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

As exportações brasileiras de carne bovina aumentaram 21% em maio, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo as informações da Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafigo), as vendas foram impulsionadas pelo avanço nas compras chinesas da proteína.

Saiba mais: