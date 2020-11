AGRONEGÓCIO Exportações de carne bovina devem bater recorde em novembro Vendas ao exterior totalizaram 86,9 mil toneladas na segunda semana do mês

18 NOV 2020 - 13h:58 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

O volume embarcado de carne bovina in natura atingiu 86,9 mil toneladas na segunda semana de novembro, segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (SECEX).

As exportações do mês devem bater recorde, ultrapassando o total enviado ao exterior no ano passado.

