AGRONEGÓCIO Exportações de carne bovina seguem aquecidas Até a quarta semana de junho, país embarcou 136,42 mil t da proteína

28 JUL 2020 - 13h:56 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

As exportações de carne bovina in natura seguem aquecidas com os compradores chineses compondo os estoques para o final do ano.

Na semana anterior foram embarcadas 41,05 mil toneladas de carne bovina, e se esse volume se repetir na última semana de julho, o total exportado pode ficar acima de 170 mil toneladas.

