AGRONEGÓCIO Exportações de carne cresceram 25% em receita, segundo Abrafrigo No acumulado dos primeiros sete meses do ano, volume de vendas aumentaram 10%

10 AGO 2020 - 13h:54 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

As exportações de carne bovina in natura processada, entre janeiro e junho, cresceram 10% em volume, na comparação com o mesmo período de 2019. Segundo a Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), a receita com as vendas cresceu 25% nesse período.

