AGRONEGÓCIO Exportações de carne de aves aumentaram 25% no 1º semestre em MS Operações externas nos primeiros seis meses deste ano somaram US$ 126,27 milhões

9 JUL 2020 - 14h:21 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

As exportações de carne de aves no primeiro semestre de 2020 aumentaram 25,34% em termos de valor, na comparação com o mesmo período de 2019, em Mato Grosso do Sul.

Segundo dados da Carta de Conjuntura do Setor Externo do mês de junho, publicada pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), as operações externas nos primeiros seis meses deste ano somaram US$ 126,27 milhões, enquanto que no ano passado foram de US$ 100,74 milhões.

