AGRONEGÓCIO Exportações de frango tiveram bom desempenho no 1º semestre Receita aumentou US$ 24,1 mi na comparação com o mesmo período do ano passado

28 JUL 2020 - 14h:10 Por Giovanna Dauzacker/CBN

As exportações de frango in natura tiveram um bom desempenho no primeiro semestre do ano em Mato Grosso do Sul. A receita arrecadada com as vendas foi de US$ 125,3 milhões, US$ 24,1 milhões a mais que no mesmo período de 2019.

