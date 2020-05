AGRONEGÓCIO Exportações de soja em grãos registram recorde em abril Vendas totalizaram 789,6 mil t e US$ 264,7 mi. Recorde para o mês nos últimos dez anos

13 MAI 2020 - 14h:10 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Segundo informações do Sistema Famasul, as exportações de soja em grãos totalizaram 789,6 mil toneladas e US$ 264,7 milhões em abril, recorde para o mês de abril nos últimos dez anos. Entre os destinos para a oleaginosa Sul-mato-grossense, a China aparece em primeiro lugar.

Saiba mais: