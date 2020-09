AGRONEGÓCIO Exportações de suínos crescem em agosto Volume exportado é 89,2% maior que o registrado no mesmo período de 2019

14 SET 2020 - 14h:01 Por Éder Campos/Giovanna Dauzacker

As exportações brasileiras de carne suína considerando todos os produtos, entre in natura e processados, totalizaram 98,5 mil toneladas em agosto. O volume é 89,2% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

Saiba mais: