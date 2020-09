VIVA CASA CBN Exposição apresenta o olhar arquitetos e designers no pós-pandemia Janelas CASACOR são uma experiência nova que irá refletir como os profissionais estão redefinindo seus projetos

26 SET 2020 - 09h:46 Por Luciane Mamoré/Ingrid Rocha

Os eventos do segmento de arquitetura e decoração foram todos suspensos este ano, a CASACOR como mostra suspendeu todos os eventos em 2020 por exigência das autoridades de saúde. Assim surge uma nova experiência phygital, ou seja, uma pequena parte física e a maior parte digital. O Janelas CASACOR irá ser realizado em 10 cidades do Brasil, e no Centro Oeste a escolhida foi Brasília e para falar sobre a experiência, a jornalista Luciane Mamoré recebeu no Viva Casa CBN, deste sábado, 26 de setembro, a arquiteta e franqueada CASACOR Brasília, Eliane Martins.

O Janelas CASACOR em Brasília estará no ar a partir do dia 10 de outubro e para conferir as instalações feitas em containers no Parque Sarah Kubischeck é só acessar o site www.casacor.com.br onde estarão disponíveis também as mostras de outras nove cidades brasileiras.