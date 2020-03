ESPECIAL Exposição do MIS homenageia cantoras de MS O Museu reuniu um acervo que conta com fotos, CD's, discos e mais

6 MAR 2020 - 09h:13 Por Isabelly Melo

O Museu da Imagem e do Som (MIS) abriu nesta sexta-feira (6) a exposição "Dó – Ré – MIS Mulheres Cantoras de MS”, em homenagem às mulheres pioneiras e as que estão iniciando a carreira musical em Mato Grosso do Sul.

Com destaque para Helena Meirelles, Beth e Betinha, Delinha, Alzira e Tetê Espíndola, a exposição traz fotografias, discos, e instrumentos musicais em homenagem às vozes femininas do Estado.

Durante a abertura foi exibido o curta-metragem “Beth e Betinha”, de Marinete Pinheiro, que narra a história da primeira dupla musical feminina do estado, que está em atividade há mais de 50 anos. No documentário de 18 minutos a cineasta conduz uma entrevista que explora as memórias da carreira da dupla, através do olhar e memórias delas mesmas.

O encaminhar da história conta as dificuldades do início da carreira e as atuais, além de ‘causos’ engraçados, histórias de composições, shows e apresentações. O filme sintetiza com um olhar criativo e artístico a história da dupla. A abertura também contou com a apresentação musical das sanfoneiras Ilza Nogueira, Malu Gaiteira e Jakeline Sanfoneira.

A exposição conta com um acervo de fotografias e documentos sonoros das artistas, como “uma forma de homenagear estas mulheres que são cantoras, compositoras, instrumentistas, mães, trabalhadoras que com muito talento deixam mais leve e poético nosso dia-a-dia por meio da arte da música. Queremos ainda convocar a todas para que tragam fotografias, discos, CD’s, DVD’s ou qualquer material autoral para que possamos salvaguardar o material no acervo do MIS, pois o museu ainda não tem material de algumas cantoras que atuam no nosso estado", disse a coordenadora do MIS, Marinete Pinheiro.

Serão homenageadas mais de 50 mulheres na exposição: Jucy Ibanez, Lenilde Ramos, Maria Alice, Maria Cecilia, Grupo Sampri (As Irmãs Magally, Luciana E Renata), Marta Cel, Ana Cabral, Ana Karla, Andreia Rios, Bianca Machado, Erika Espindola, Fernanda Erbling, Giane Torres, Ilza Ferreira, Izabelê, Jaiza, Jane, Jakeline Sanfoneira, Ju Souc, Jaqueline Costa, Karô Castanha, Manu Da Gaita, Soulra, Marina Peralta, Jandira, Du Canto Livre, Glauce Rocha, Duo Estrela Dalva, Patrícia E Adriana, Lia Mayo, Dila Alves, Denise Kramer, Janaynna, Cleonir, Clarice Maciel, Lidiane Duailibi, Sandra Menezes, Wanda Brito, Miska, Karina Marques, Gisele Sater, Maria Claudia, Marcia Cordeiro E Marina Dalla.

Serviço: a exposição “Dó – Ré – MIS Mulheres Cantoras de MS” segue aberta ao público até o dia 9 de maio, das 7h30 às 17h30, com entrada franca. O mis fica no memorial da cultura e da cidadania, na avenida Fernando Correa da costa, nº559, no terceiro andar. Mais informações pelo telefone: (67) 3316-9178.