Exposição utiliza ferramenta de inclusão para pessoas com deficiência visual

9 MAR 2020 - 14h:00 Por Ingrid Rocha/CBN

Mercadoria de cerâmica de Carla de Cápua - Foto: Divulgação A exposição “Mulheres Artistas” abre nesta quarta-feira (11), no Museu de Arte Contemporânea, com obras das artistas Lú Santana, Áurea Katsuren, Wega Nery, Lúcia Monte Serrat, Carla de Cápua, Ignês Corrêa da Costa, Lídia Baís, Irany Bucker, Priscilla Pessoa e Conceição dos Bugres. O objetivo da exposição é instigar a sociedade para um olhar diferente sobre as obras das artistas que compõem o acervo, segundo a Fundação de Cultura. “Mulheres Artistas” do Marco fica aberta ao público até 05 de abril e tem entrada franca. As visitações podem ser feitas de terça a sexta, das 7h30 às 17h30. Sábados e domingos das 14h às 18h. O Marco fica na rua Antônio Maria Coelho, número 6000, no Parque das Nações Indígenas. Ouça os detalhes:

