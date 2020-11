ELEIÇÕES 2020 Facebook de Marquinhos Trad pode impugnar chapa a reeleição Vinicius Siqueira questiona uso da máquina pública para propaganda eleitoral

3 NOV 2020 - 19h:19 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

O candidato a prefeito de Campo Grande, Vinicius Siqueira (PSL), ajuizou uma representação por abuso de poder político e no uso indevido de meios de comunicação social, fundamentada na utilização da verba pública do município para a propaganda eleitoral do candidato a reeleição Marquinhos Trad (PSD) e sua vice Adriana Lopes (Patri), evidenciada pela divulgação, nos variados meios de comunicação, de imagens captadas durante o mandato. Na ação, Vinicius Siqueira pede a cassação do registro ou do diploma dos candidatos à reeleição e multa no valor de cinco a cem mil UFIR.