EFEITO CORONA Fake news de covid-19 é investigada pela Polícia Civil de MS Diligências para identificar autor e disseminador de notícias falsas estão em andamento

20 MAR 2020 - 16h:36 Por Gabi Couto/CBN / Assessoria de imprensa

Em meio a pandemia do novo coronavírus, o governo do Estado tem enfrentado dificuldades para combater as fake news. Nesta semana o governador teve que ir a público desmentir um decreto que circulava nas redes sociais.

O secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, divulgou um vídeo afirmando que quem faz o desserviço de divulgar fake news será punido perante a lei. A Polícia Civil já investiga o caso.



Confira na íntegra a nota da Sejusp:

"A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) repudia a divulgação de notícias falsas (Fake News) que estão circulando acerca do novo coronavírus (COVID-19), o que provoca prejuízo a toda população sul-mato-grossense. A Sejusp informa que por meio de suas agências de Inteligência está identificando os autores de tais notícias, assim como aqueles que divulgam dolosamente. A secretaria reitera que todos serão responsabilizados na forma da lei. Portanto, antes de compartilhar uma notícia, verifique sua origem, pois você além de estar prestando um desserviço à população, poderá ser responsabilizado por tal ato."