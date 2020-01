SAúDE Falsa miopia é sinal de uso excessivo de celular Utilizar smartphones por muitas horas durante o dia aumenta os riscos

8 JAN 2020 - 11h:26 Por Thais Cintra/CBN

A Falsa Miopia é uma deformação no músculo ciliar dos olhos, causada pela utilização exacerbada do celular ou computador. Além desses motivos, permanecer um longo período estudando ou lendo livros, podem ocasionar um cansaço na vista e consequentemente a dificuldade para enxergar. O médico oftalmologista Fabio Yamassato, explica quais são os sintomas e o tratamento para esta deformidade. Confira no link.