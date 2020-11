MEIO AMBIENTE Falta água potável para comunidade ribeirinha no pantanal, alerta Ecoa Instituto está angariando doações para construir mini usina de tratamento no intuito de resolver o problema de forma definitiva

30 NOV 2020 - 14h:30 Por Marcus Moura/CBN

O ano de 2020 tem sido difícil para as populações ribeirinhas do pantanal. Após os incêndios florestais que destruíram 4,3 milhões de hectares do bioma, o que representa quase um terço do total. A região sofre com a pior seca dos últimos 50 anos, segundo a Embrapa. Com níveis muito baixos, os rios da região estão com a água barrenta e cheia de fuligem. Na comunidade da Barra de São Lourenço, distante 223 quilômetros de Corumbá, os problemas de saúde devido ao consumo de água não potável têm sido constantes. Confira:

Para resolver de forma permanente o problema de acesso à água potável, a Ecoa realizará a instalação de uma mini usina de tratamento movida a energia solar, que atenderá todas as 25 famílias. A usina de tratamento de água foi aprovada pela Comunidade da Barra do São Lourenço e tem um custo de 35 mil reais. Para que a Ecoa possa implementá-la, é necessária a arrecadação deste valor por meio de doações. Para doar clique aqui.