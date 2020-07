POLÍTICA "Falta coragem ao prefeito da Capital", diz Catan Deputado afirma que Marquinhos Trad não está tomando decisões que ele acredita, por questões políticas

17 JUL 2020 - 12h:10 Por Redação/CBN

O deputado estadual João Henrique Catan (PL) participou do programa CBN Campo Grande desta sexta-feira (18) e disse que o prefeito de Campo Grande está confundindo as pessoas com tantos decretos municipais para combater a Covid-19.

Para o deputado falta coragem ao prefeito Marquinhos Trad (PSD), que não está adotando as medidas que ele acredita serem necessárias para conter a doença por causa da campanha eleitoral, já que o prefeito vai tentar a reeleição. João Henrique Catan também confirmou que é pré-candidato à prefeitura. Confira os detalhes na entrevista.