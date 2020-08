EXPORTAÇÃO Falta de chuva no rio Paraguai eleva em US$ 4 dólares preço do frete de exportações No porto de Ladário, cerca de 800 mil toneladas de minério de ferro aguardam embarcadas

6 AGO 2020 - 14h:48 Por Marcus Moura/CBN

Divulgação/Semagro A falta de chuva na bacia hidrográfica do rio Paraguai tem provocado diversas restrições a navegabilidade. Com os impedimentos, o custo do transporte das exportações subiu cerca de US$ 4 dólares por tonelada. Somente, em Ladário, cerca de 800 mil toneladas de minério de ferro aguardam para ser embarcadas. Confira: jpnews · Falta de chuva no rio Paraguai eleva em U$S 4 dólares preço do frete de exportações

