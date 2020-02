REDE MUNICIPAL DE ENSINO Falta de kits escolares preocupa pais e estudantes Segundo secretaria de educação da Capital, atraso na entrega está sendo resolvido

12 FEV 2020 - 13h:24 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

Os alunos da rede municipal de ensino (REME) retornaram às aulas na última quinta-feira (6). E o atraso na entrega de alguns kits escolares ou a falta de algum item no material têm preocupado pais e responsáveis.

Segundo a secretaria municipal de educação (SEMED), a situação pode ter ocorrido apenas com quem se matriculou depois da primeira relação de estudantes confirmados para o início do ano letivo de 2020.

Saiba mais:

Rede Estadual

Já na rede estadual de ensino, o cronograma de entrega dos kits será iniciado no decorrer da abertura do ano letivo de 2020, que começa no dia 19 de fevereiro.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (SED), informou que após o recebimento, as escolas realizarão a distribuição dos materiais de acordo com as etapas de ensino dos estudantes.