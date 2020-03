Falta de ‘paradas’ para caminhoneiros pode prejudicar abastecimento em MS

Em entrevista à rádio CBN Campo Grande, na última semana, a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Tereza Cristina, afirmou que o país não terá problemas com a produção de alimentos neste período de enfrentamento à pandemia de COVID-19, mas, segundo ela, o que pode ocorrer, são empasses no transporte e na distribuição.

Aqui no Estado, segundo o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Mato Grosso do Sul, Claudio Cavol, a transportação tanto de alimentos, quanto de remédios e combustíveis funciona normalmente, mas problemas como a falta de paradas para o almoço nos municípios, pode prejudicar o abastecimento.

