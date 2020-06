OPINIÃO CBN Falta de testes pode esconder contaminação por Covid-19 em Campo Grande Campo Grande pode contar com mais casos do que aparente, pelo que revelam as autoridades de saúde

8 JUN 2020 - 12h:39 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

Campo Grande pode contar com mais casos do que aparente, pelo que revelam as autoridades de saúde - Isabelly Melo Ao revelar que Dourados se tornou epicentro estadual da pandemia por causa do número de testes mais alto, ficou claro que a redução de casos em Campo Grande pode ser exatamente em função da falta deles. Campo Grande pode contar com mais casos de Covid-19 do que aparente, pelo que revelam as autoridades de saúde. E, na frente de combate à pandemia, seguem ações improbadas e de efeito duvidoso, como fechamento do Terminal Rodoviário que aumenta o risco de contaminação pela falta de controle do transporte clandestino.

