AGRONEGÓCIO Famasul afirma que agro continua sendo motor da economia Plano Safra 2020-2021 contará com R$ 236,3 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional

18 JUN 2020 - 13h:00 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Depois do lançamento do Plano Safra 2020/2021, Justino Mendes, coordenador técnico do Sistema Famasul disse à rádio CBN Campo Grande que o agro continuará com seu papel de protagonista na economia brasileira. "O produtor rural é um valente e mesmo com pandemia não deixou faltar alimentos em todo Brasil", destacou.

O governo federal lançou nesta quarta-feira (17), no Palácio do Planalto, o Plano Safra 2020-2021, que contará com R$ 236,3 bilhões para apoiar a produção agropecuária nacional, um aumento de R$ 13,5 bilhões em relação ao plano anterior. Os financiamentos podem ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021.