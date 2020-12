ECONOMIA Famílias da Capital tiveram queda de 9,9% na renda, diz Fecomercio-SP Na semana passada, órgão estadual haviam apontado que 33% dos entrevistados sentiram diminuição nos ganhos mensais

7 DEZ 2020 - 11h:08 Por Marcus Moura/CBN

As famílias de Campo Grande tiveram a segunda maior perda de renda entre as capitais pesquisadas pela Fecomércio-SP (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo). Na média, a perda foi de 9,93% nos primeiros seis meses do ano.

Na semana passada, a Fecomércio-MS fez um levantamento similar, que revelou que 33% dos entrevistados na Capital sentiram diminuição nos ganhos mensais em 2020. Entre os que afirmaram queda na renda, 3% passaram pela suspensão do contrato de trabalho, 1% deixou de ter renda e 28% mantiveram alguma renda, mas com diminuição.

Apenas 6% do público disse ter aumentado os ganhos mensais. Outros 60% afirmaram terem mantido a mesma renda que tinham antes da pandemia. As festividades de fim de ano devem movimentar 33% a menos de capital financeiro, na comparação com o mesmo período do ano passado.

No Natal, a previsão é que a movimentação seja de R$72,8 milhões, 56% a menos que em 2019. Já no Ano Novo, o montante deve ser de R$ 120,9 milhões, queda de 2% na mesma métrica.