CARNAVAL Fantasias das escolas de samba da Capital são melhores que as de Corumbá, destaca José Carlos Carvalho Presidente da Unidos da Vila Carvalho falou também sobre últimos preparativos para desfile

5 FEV 2020 - 14h:30 Por Ingrid Rocha/CBN

O presidente da Unidos da Vila Carvalho, José Carlos Carvalho, foi o primeiro representante das escolas de samba de Campo Grande a participar da rodada de entrevistas na CBN. A escola é a segunda a desfilar na última terça-feira do mês, no dia 25. Em entrevista, o presidente explicou como foi feita a escolha pelo tema neste ano, as dificuldades para conseguir realizar o desfile e ainda destacou a qualidade das fantasias das escolas de samba de Campo Grande. Confira: