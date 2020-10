VIDA DE MÉDICO "Faria tudo de novo", diz médico que fez mais de 7 mil partos José Eduardo Silveira é ginecologista e obstetra há quase 40 anos e tem paixão pela profissão

20 OUT 2020 - 12h:49 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

Na semana de homenagens ao médico, a CBN Campo Grande abre espaço para profissionais da saúde contarem um pouco sobre a atuação na área. Com 39 anos de profissão e uma bagagem que contabiliza mais de 7 mil partos realizados, José Eduardo Silveira tem uma trajetória bastante consolidada e cheia de histórias marcantes.

Em entrevista à Rádio CBN nesta terça-feira (20), o ginecologista disse que a rotina traz muitos aprendizados que ele leva pra vida. "Quando comecei na profissão, fazia em média de 10 a 12 partos por dia, e hoje em dia encontro pessoas que estão com 35 anos e foram meus pacientes. A gente se envolve com a história deles e às vezes damos até palpite no nome, mas nem sempre conseguimos persuadir na escolha dos pais", brinca o médico.

O obstetra diz que é desafiador conciliar o sacerdócio da medicina com a vida pessoal, e que na profissão não tem hora para atender um chamado de emergência. "Você tem que estar 24 horas à disposição. Trabalhar, todos temos e a diferença está em gostar do que faz e ser grato pela dádiva da vida. Estamos aqui pra servir, e o sucesso é consequência da servidão", afirmou. Confira: