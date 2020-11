FUTEBOL MS “Fatores precisam ser atualizados”, diz Tavares Vice-presidente da Federação Estadual de Futebol destacou mudanças de estádios, testes de covid-19 e contratação do elenco

16 NOV 2020 - 13h:22 Por Isabelly Melo

O Campeonato Estadual de Futebol Série A 2020 retorna no dia 28 de novembro na fase quartas de final com a partida entre Águia Negra e Maracaju. Além desse confronto, as vagas na semifinal serão disputadas diretamente por Aquidauanense e Corumbaense, Comercial e Operário, e Costa Rica e Serc.

Segundo vice-presidente da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul), Marco Antonio Tavares, alguns fatores ainda precisam ser atualizados, “O primeiro é a inscrição de jogadores, paralelo a isso, antes da chegada desses jogadores a Federação já forneceu aos clubes os testes (de covid) e também readequando, a partir de hoje, os locais de competição”, esclareceu o vice-presidente.

Em relação ao elenco, exceto Águia Negra e Aquidauanense, que disputaram outras competições durante a paralisação do Estadual, as diretorias precisam acertar definitivamente a contratação ou recontratação de jogadores para o retorno das partidas. “A maioria dos contratos venceu em maio, então praticamente todos os clubes ficaram sem jogadores contratados. Então as diretorias estão agora refazendo os contratos com aqueles que vão voltar e contratando os sete novos que eles podem trazer”, explicou Tavares.

Dois clubes não terão estádio “próprio” para o retorno das disputas; Corumbaense, “a Liga lá de Corumbá é uma briga constante com o Corumbaense”, disse Tavares sobre não poder contar com o Estádio Arthur Marinho, e Costa Rica, que fez a troca dos gramados do Estádio Laertão em março, que já estava agendada, na expectativa de que o Estadual tivesse encerrado.