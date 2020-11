FINANCIAMENTO FCO recebe mais R$ 315 milhões para empréstimos ainda em 2020 Incremento ocorre em decorrência de ajustes nas linhas, segundo Jaime Verruck

2 NOV 2020 - 16h:03 Por Giovanna Dauzacker/CBN CG

O FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) recebeu uma ampliação do valor de R$ 315,9 milhões para atender as demandas por crédito nos últimos meses de 2020, totalizando R$ 1,5 bilhão no ano.

O incremento, segundo o Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar Jaime Verruck acontece em decorrência de ajuste nas linhas, e foi aprovado durante reunião do Conselho Estadual de Investimentos Financiáveis pelo fundo.

O Conselho aprovou ainda a reserva de R$ 33 milhões em recursos da linha rural para atender pecuaristas do Pantanal que necessitem de crédito para a retenção de matrizes. Foram aprovados dois projetos que somam R$ 3,207 milhões para este fim.

Verruck ainda explicou que o saldo foi destinado a linha empresarial.

Como todos os anos, a redistribuição de valores acontece sempre no final do mês de setembro.

(Com informações do Portal do MS)