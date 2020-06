SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES Administração da Rodoviária da Capital vai entrar com ação judicial para reativar serviço O presidente da Rodosul, César Possari, disse que não recebeu nenhuma notificação da Prefeitura quanto ao fechamento do local

3 JUN 2020 - 12h:26 Por Thais Cintra/CBN

Prevista para permanecer fechada durante os próximos 30 dias, a Rodoviára de Campo Grande paralisou os serviços nesta terça-feira (03). A determinação foi imposta pela prefeitura da Campo Grande como medida de prevenção à disseminação da Covid-19 em todo o Estado.

De acordo com o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de MS, César Possari, algumas medidas de desinfecção foram adotadas pela rodoviária, como a utilização de produtos à base de cloro que não trazem riscos para a saúde dos usuários. "Tudo que a Anvisa determina como forma de prevenção ao coronavírus foi adotado, uso obrigatário de máscaras pelos passageiros e álcool em gel durante as viagens. Não fomos consultados pela prefeitura, tanto que das vezes que procuramos uma negociação, falamos diretamente com o secretário e não com o prefeito", afirmou.

Em entrevista à Rádio CBN Campo Grande, Possari, disse que as linhas interestaduais serão afetadas com o fechamento da rodoviária e isso atinge muitas pessoas que dependem do transporte de ônibus para realizar diversos tratamentos de saúde. A empresa deve entrar com uma ação judical para reabrir o local, assim como uma liminar para reparação econômica e danos. Acompanhe a entrevista: