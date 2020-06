INVESTIMENTO Fecularia vai gerar 240 vagas de emprego em Anaurilândia Indústria terá capacidade de processar até 200 toneladas por dia de mandioca

3 JUN 2020 - 16h:34 Por Marcus Moura/ CBN

Uma indústria de fecularia de mandioca tem a expectativa de gerar 240 vagas de trabalho em Anaurilândia fruto da produção, industrialização e comercialização de amido e féculas de mandioca em Mato Grosso do Sul.

O empreendimento vai receber R$ 12,44 milhões em recursos do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) para a construção da estrutura e compra de equipamentos. “É um empreendimento importante para Anaurilândia pois vai absorver a produção de mandioca da região e movimentar a economia com geração de 40 empregos diretos e 200 indiretos. Essa é uma preocupação fundamental do governo do Estado, principalmente no período pós-pandemia”, afirma o secretário Jaime Verruck, da Semagro, que preside o CEIF/FCO.

Assim que entrar em operação, a indústria Anaurilândia Amidos Ltda terá capacidade de processar até 200 toneladas de mandioca por dia, com uma produção diária de 130 toneladas/dia de féculas e outros produtos. Conforme a Prefeitura de Anaurilândia, a empresa deve ser construída às margens da MS-276, próximo às instalações da Cooperativa Copasul.

“Trabalhamos com total dedicação para que esta e outras empresas se instalem em Anaurilândia, gerando emprego e renda para a população e alavancando a economia do município”, comenta o prefeito do município, Edinho Takazono. (Com assessoria)