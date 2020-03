EFEITO CORONA Federação das indústrias garante abastecimento de mercados O presidente da Fiems, Sérgio Longen, afirma que sem pânico na população esta fase difícil será superada

21 MAR 2020 - 10h:20 Por Marcus Moura/CBN

A AMAS (associação sul-mato-grossense de supermercados) garante não há motivos para estocar alimentos, já que não faltarão produtos. Por isso, eles pedem que os consumidores só comprem o necessário. Os produtos, principalmente alimentícios, podem estragar se estocados por muito tempo. Além disso, o aumento da demanda pode provocar um aumento dos preços. O presidente da FIEMS (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul, Sergio Longen, afirma que as indústrias estão redobrando os cuidados com funcionários para manter a produção e abastecimento dos mercados.

Ele explica que as restrições que os supermercadistas estão realizando na quantidade de pessoas ao mesmo tempo dentro dos estabelecimentos não está ligada a possibilidade de desabastecimento, são apenas medidas de segurança.

Ele reconhece que o momento é difícil, mas que sem pânico na população a situação será normalizada em breve. Longen ainda lembrou que está em contato direto com o governador Reinaldo Azambuja para ficar por dentro de todas as medidas tomadas pelo poder estadual.

Quem também tranquiliza a população é o presidente da ASSOCARNES (Associação de Matadouros, Frigoríficos e Distribuição de Carnes do Estado), Sérgio Capucci. Para garantir o funcionamento das indústrias da carne, está havendo afastamento de funcionários e rodízio de turnos, além de um rigoroso protocolo contra o vírus. Ouça a matéria completa abaixo: