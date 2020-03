FUTEBOL DE MS Federação suspende Estadual por tempo indeterminado Decisão foi tomada após OMS decretar como pandemia o surto de coronavírus

18 MAR 2020 - 11h:13 Por Isabelly Melo

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Francisco Cezário de Oliveira, anunciou nesta manhã (18) que as partidas do Campeonato Estadual de Futebol Série A 2020 estão suspensas por tempo indeterminado. A decisão foi tomada após a Organização Mundial da Saúde (OMS) decretar como pandemia o surto de coronavírus. A partir desta quarta-feira todos os servições da Federação serão feitos home office, entre 13h e 17 da tarde. O novo coronograma de jogos será divulgado após o controle da pandemia.

No início da semana os clubes classificados para as quartas de final do Sul-Mato-Grossense deste ano se reuniram com o presidente e o vice-presidente da Federação, Francisco Cezário e Marco Antonio Tavares, e tinham definido por seguir com os jogos das quartas de final normalmente , apenas com os portões fechados. Após a decisão alguns jogadores e técnicos reagiram contra a decisão, pedindo paralização total, o que foi então decidido nesta quarta-feira.