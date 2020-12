OPERAÇÃO SAD MOVIE Federal prende homem de 30 anos por produzir e compartilhar pornografia infantil Somadas, as penas para os crimes podem ultrapassar 25 anos de detenção

8 DEZ 2020 - 09h:43 Por Marcus Moura/CBN

Um homem de 30 anos foi preso pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (08), em Campo Grande, acusado de produzir e compartilhar pornografia infantil e estupro de vulneráveis. Foram dois mandados expedidos pela 5° Vara Federal de Campo Grande, dentro da operação Sad Movie, sigla em inglês que significa filme triste.

Segundo registro da ocorrência, a investigação em torno do caso começou quando a Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, do Nurcop (Núcleo de Repressão aos Crimes de ódio e à Pornografia Infantil na Internet) recebeu informações que apontavam que um homem residente na Capital estava envolvidos com a exploração sexual infantil para fins pornográficos.

Durante as investigações foi possível identificar o autor dos delitos e residências vinculadas a ele. O investigado responderá pelos crimes previstos nos arts. 240 e 241-A e B do ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente, e pelo crime do artigo 217-a, do Código Penal, cujas penas somadas podem ultrapassar 25 anos de reclusão.

Em razão da situação de pandemia da COVID-19, foi planejada uma logística especial de prevenção ao contágio, com distribuição de EPIs a todos os envolvidos na missão, a fim de preservar a saúde dos policiais, testemunhas, investigados e seus familiares. (Com assessoria)