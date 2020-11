VIAGEM DE SABORES Feijão gordo, delicia pantaneira Geralmente feito com o feijão carioquinha, é um acompanhamento tradicional do arroz carreteiro ou do macarrão de comitiva

26 NOV 2020 - 09h:21 Por Paulo Machado/Isabelly Melo

Uma das receitas que mais aprecio na gastronomia encontrada em nossa região é a do Feijão Gordo. Na comida preparada pelo cuca (cozinheiro de comitiva), o feijão gordo – geralmente feito com o feijão carioquinha – é um acompanhamento tradicional do arroz carreteiro ou do macarrão de comitiva. Uma delícia!

Escute a receita em nosso podcast e delicie-se com estas e outras receitas do Pantanal com meu mais novo livro: Cozinha pantaneira: Comitiva de Sabores, pela Editora BEI. Você encontra a obra em pré-lançamento pelo site: https://bei.com.br