CIDADE Feira Central completa 95 anos de história e cultura Para celebrar, shows com artistas regionais todos os dias de dezembro

10 DEZ 2020 - 09h:20 Por Gabi Couto/CBN/Assessoria de Imprensa

Neste mês de dezembro a Feira Central de Campo Grande comemora incríveis 95 anos de existência. Marcada por inúmeras lutas, sacrifícios e muita superação vivida por gerações de empreendedores, o negócio quase centenário chega vitorioso ao final de 2020. Sonhando com obras e melhorias, assim como dias melhores para seu público e seus trabalhadores, sim, mas também inspirando a população campo-grandense.

Mesmo muito afetada neste ano, a feirona prova ser um empreendimento robusto que, ao longo de sua existência, já resistiu a incontáveis intempéries - de mudanças sociais e culturais, passando por instabilidades políticas, econômicas e até mesmo pela grande crise gerada pela pandemia de Covid-19.

Começo difícil

O início de sua história se deu onde atualmente funciona o Mercado Municipal da capital, passando pelo saudoso ponto na Abraão Júlio Rahe – onde a estrutura ofertada aos clientes e feirantes era bastante precária e difícil – chegando até seu atual endereço na Esplanada Ferroviária.

Desde aquela época e até hoje, a feirona é um espaço que agrega cultura oriental, indígena e regional com muita personalidade campo-grandense, e atrai centenas de visitantes do estado, do país e do mundo todos os anos, sendo ponto turístico consolidado da Cidade Morena.

Para celebrar os 95 anos deste Patrimônio Cultural e Imaterial de Campo Grande, assim como o Natal e a chegada de 2021, uma programação em tom de esperança será realizada na feira cumprindo todas as exigências sanitárias e de biossegurança.



Festividades

A partir de hoje (09) vai rolar muita música e atrações na Feira Central, como bandinha de natal e exposição de trenó na entrada da 14 de Julho. Além disso, tem som de qualidade com cantores e grupos regionais no palco que fica dentro da feirona.

Serão 10 dias seguidos de celebração contando de hoje até a última terça-feira desse mês. Se apresentam músicos como Carlos Colman, Luccas e Biel, Vitor Gregório e Paulo Sérgio, Muchileiros, Patrícia e Adriana, Chicão Castro, Gilson e Júnior, e muitos outros.

Parabéns no dia 13 de dezembro

No próximo domingo (13), em especial, será o dia de cantarmos “parabéns” pra Feira Central a partir das 19h30. Vai ter sorteio de brindes, ação solidária, a Orquestra Filarmônica Adoração e cantores convidados. A entrada para essa e todas as atrações do mês é gratuita.



Covid-19

A obrigatoriedade fica por conta do uso indispensável de máscara e o distanciamento físico que será monitorado na feirona. Nas entradas, aferição de temperatura e higienização com álcool em gel também estão entre as medidas. Já os restaurantes e espaços de alimentação estão operando com distanciamento de mesas desde o início da pandemia, assim como capacidade reduzida de atendimento para evitar aglomerações. Para não perder nenhuma informação, acompanhe tudo isso pelas redes sociais: @feiracentralcg no Facebook e Instagram.