COOPERATIVISMO Feira Cooperação e Negócios quer movimentar R$ 20 milhões na Capital Promovido pelo Sicredi, evento visa fomentar atividades locais de associados

4 NOV 2020 - 16h:33 Por Marcus Moura/CBN

Acontece nos dias 11 e 12 de novembro, das 8h às 17h, a feira “Cooperação e Negócios” para estimular o consumo de produtos produzidos por associados, fomentando o cooperativismo e fortalecendo a economia e atividades locais. A expectativa é gerar R$ 20 milhões em negócios.

“Estamos diante de um momento muito delicado para todos em função da pandemia do novo coronavírus. Por trás dos números diariamente divulgados há pessoas, famílias que têm suas vidas interrompidas e seus empregos e negócios ameaçados. Portanto, os desafios exigem cooperação entre todos para que, juntos, possamos reduzir os impactos da pandemia”, explica o presidente da Sicredi Campo Grande, Wardes Lemos.

Sete agências do Sicredi participam da ação, em Campo Grande, atendendo todos os protocolos e medidas de biossegurança. Haverá condições especiais para financiamento de máquinas agrícolas, troncos e balanças, automóveis 0km e energia solar. Com taxa para financiamento de veículos 0km, a partir de, 0,75% a.m. e para energia solar, implementos, nutrição animal a 0,89% a.m. em até 48 meses. As condições são válidas para associados da Sicredi Campo Grande MS durante os pedidos solicitados na Feira.

Mais de 30 expositores já confirmaram sua participação, e oferecerão condições especiais para feira. No local, haverá espaço e estrutura para as negociações e apoio dos gerentes do Sicredi para facilitar o financiamento.

Confira as agências participantes:

- Agência Sicredi Campo Grande

Rua 13 de maio, 3669, Centro, Campo Grande/MS - (67) 3312-7600

- Agência Zahran

Av. Eduardo Elias Zahran, 1947, Vila Santa Dorotheia, Campo Grande/MS - (67) 3348-5900

- Agência Capital Morena

Rua da Divisão, 1100, Jardim Aero Rancho, Campo Grande/MS - (67) 3378-3200

- Agência Coronel Antonino

Av. Cel. Antonino, 2495 - Cel. Antonino, Campo Grande/MS - (67) 3351-2414

- Agência Jardim dos Estados

Rua Bahia, 796, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS - (67) 3322-1200

- Agência Ceará

Rua Ceará, nº 1675 Santa fé, Campo Grande/MS - (67) 3323-4700

- Agência Chácara Cachoeira

Rua Jeribá, 980, Bairro Chácara Cachoeira, Campo Grande/MS - (67) 3357-1550