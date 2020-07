FETEC - MS Feira de Ciência e Tecnologia traz inovação e incentivo para alunos Professor e coordenador da feira, Ivo Leite, diz que é preciso dar espaços para os talentos de MS

13 JUL 2020 - 13h:31 Por Redação/CBN

Nesta segunda-feira (13), o programa CBN Campo Grande contou com a participação do coordenador do projeto, o professor Ivo Leite, que também atua no instituto de química da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Ivo destacou que o evento é importante para fortalecer o talento de estudantes de escolas públicas e privadas. “Tivemos um aluno que ganhou o maior prêmio de Engenharia Biomédica nos Estados Unidos, com estudos sobre asteroides, e esse é um dos resultados que marcaram esses 10 anos de feira”, ressaltou.

Nesta edição, foi acrescentado uma terceira classe para receber projetos, o nível três, que são projetos não iniciados, apenas com a ideia. O objetivo é atender aos alunos e professores que por algum motivo precisaram interromper a pesquisa.

Reforçando que as inscrições para alunos que queiram expor os trabalhos, terminam no dia 17 de julho (sexta-feira). A feira ocorre nos dias 05 e 09 de outubro deste ano. Confira a entrevista completa: