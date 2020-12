ENTREVISTA CBN Feira de Imóveis Online de MS tem mais de 4 mil oportunidades Evento começou nesta semana e termina no próximo dia 13

11 DEZ 2020 - 12h:47 Por Ingrid Rocha/CBN

A Feira de Imóveis Online de Mato Grosso do Sul tem mais de 4 mil oportunidades, segundo o superintendente de rede da Caixa Econômica Federal em Mato Grosso do Sul, Márcio Nunes Fonseca. O evento começou na última segunda-feira (07) e vai até o próximo dia 13. Os imóveis estão localizados nas cidades de Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Os interessados podem acessar o site (https://www.feiradeimoveisms.com.br/), onde estão disponíveis imóveis para financiamento com oportunidades para a aquisição de novos, usados ou na planta.

O superintendente ainda destacou que está é a primeira vez que a feira está no formato digital e que existe a possibilidade deste formato ser adotado nas próximas edições. Confira a entrevista: