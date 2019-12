CULTURA Feira Natalina reúne cerca de 200 artesãos da capital Evento segue até o dia 21, com apresentações culturais e comidas típicas

17 DEZ 2019 - 09h:07 Por Isabelly Melo

Nesta semana o Armazém Cultural de Campo Grande, localizado na Av. Calógeras, nº3065, próximo a Feira Central, sedia uma feira independente de artesanato.

O evento, que tem parceria entre a Associação dos Microempreendedores Individuais de Mato Grosso do Sul (AMIMS) e a Associação dos Artesãos de Campo Grande, segue até o dia 21 de dezembro. Com horário de funcionamento das 16h às 22h, de segunda a sexta-feira, e no sábado das 12h às 22h.

Segundo a organizadora do evento e presidente da AMIMS, Bea Barros, o período é favorável para vendas, por conta das festas de fim de ano, principalmente o natal.

Segundo Bea as peças disponíveis são variadas, desde imãs de geladeira até bijuterias e móveis. Com pagamento em dinheiro, cartão de crédito ou débito.

E além dos produtos a feira conta também com venda e comidas típicas e apresentações culturais durante toda a semana, a partir das 19h. Mais informações pelo telefone 3314-3154.

Ouça a matéria completa: