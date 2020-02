2020 NO AZUL Feirão Serasa Nome Limpo dá descontos de até 98% em juros Campanha iniciada nesta quinta-feira (27) segue até o dia 31 de março com diversas empresas

27 FEV 2020 - 07h:43 Por Marcus Moura/ CBN

Com o fim do carnaval, chegou a hora de renegociar as dívidas para começar 2020 com nome limpo. Para isso, o Serasa Consumidor abriu nesta quinta-feira (27) o Feirão Serasa Limpa Nome, que disponibiliza descontos de até 98% nos juros das dívidas. O melhor de tudo, é que a renegociação é feita 100% online, podendo ser realizada até de casa. Na última edição, mais de 4 milhões de acordos foram fechados, resultando em mais de R$ 5 bilhões em descontos.

Várias empresas participam da ação, entre elas estão: Itaú, Banco do Brasil, Santander, Recovery, Claro, Net, Embratel, Avon, Ativos, Anhanguera, CredSystem, Sky, Oi, DI Santinni, Ipanema, Nextel, Unopar, Hoepers, BMG, Digio, Porto Seguro, Tricard, Crefisa, Cartão confiança (D’avó), Unic, Fama, Pitágoras, SoroCred, Uniderp, Unime, Itau Card, Hipercard, ConectCer, Elmo, Tenda, Energisa, Banco Original, Banrisul e EDP.

Para quem renegociar com pagamento à vista do débito, o Serasa sorteará dois jantares com a cantora Daniela Mercury, em Salvador, com direito a um acompanhante. No ano passado, o número de inadimplentes chegou a 63,3 milhões de pessoas no país, 1.5% a mais que em 2018. O montante de dívidas chegou a R$ 256 bilhões com valor médio de R$ 4.043,00. Ainda segundo o Serasa, as pessoas com idade entre 26 e 40 anos representam 37% do total. Na divisão por gênero, os homens devem mais que as mulheres.

De acordo com o diretor do Serasa Consumidor, Lucas Lopes, agora é a hora de regularizar a situação para conquistar crédito na praça. “O feirão é um momento muito especial para nós e bastante esperado pelos consumidores. Durante 35 dias, os parceiros integrados em nossa plataforma ofertarão condições especiais, chegando até 98% de desconto, para quem quiser pagar suas dívidas! Em novembro do ano passado, fizemos o maior feirão da história e estamos confiantes que superaremos todas as expectativas em ajudar cada vez mais brasileiros a quitar suas dívidas”, diz Lopes. A campanha vai até 31 de março.