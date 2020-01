ECONOMIA Feriados de 2020 podem impulsionar turismo em MS De acordo com a economista Daniela Dias as pessoas estão em busca de experiências

23 JAN 2020 - 13h:26 Por Redação/CBN

No cenário nacional os feriados de 2020 devem causar prejuízos no comércio que podem chegar a R$ 19,6 bilhões. Este valor é 12% superior ao registrado em 2019. Essas informações são da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e ainda de acordo com a entidade, a variação aprasentada é explicada pela maior quantidade de feriados que caem em dias úteis neste ano, em comparação com o ano passado.

Segundo a economista da Fecomércio de Mato Grosso do Sul, Daniela Dias, os feriados podem ser uma oportunidade para o turismo do Estado, já que houve aumento na intensão de consumo das famílias e a busca por novas experiências. Confira: