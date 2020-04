EFEITO CORONA Férias escolares da Reme podem ser antecipadas em 2020 Calendário previa descanso dos 108 mil alunos a partir do dia 17 de julho

23 ABR 2020 - 15h:07 Por Gabi Couto / CBN

O prefeito Marquinhos Trad (PSD) mostrou incerteza quanto ao futuro do calendário escolar das escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme). Nesta quinta-feira (23) ele afirmou que as férias escolares podem ter alteração se for necessários, devido a pandemia do coronavírus. Acompanhe...