EDUCAÇÃO Férias não garante retomada das aulas em maio, diz secretária Secretária de Educação do Estado, Maria Cecília Amêndola da Motta, afirma que cada decisão é tomada em conjunto com a pasta da Saúde

28 ABR 2020 - 13h:16 Por Ginez Cesar/Isabelly Melo

Maria Cecília Amêndola, secretária estadual de educação Foto: Marcos Ermínio

As férias antecipadas na rede estadual de ensino, que será entre os dias 4 e 18 de maio, não significam que as aulas serão retomadas normalmente após essa data. A afirmação é da secretária de Educação do Estado, Maria Cecília Amêndola da Motta.

Segundo a secretária, o planejamento da equipe de educação é trabalhar na primeira quinzena de maio para retomar as aulas após o dia 18, no entanto, todas as decisões da secretaria estão sendo tomadas em conjunto com a pasta da Saúde. Isso significa que a retomada das aulas presenciais depende ainda de uma avaliação geral da situação da pandemia no estado nas próximas semanas.

Maria Cecília também destacou que as ferramentas tecnológicas usadas no ensino remoto dos alunos será aperfeiçoado nesse período de férias para que possa ser usado com melhorias após as férias, caso seja necessário. Confira a entrevista.