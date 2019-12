ENTRETERIMENTO "Férias no Parque" tem programação no Ayrton Senna Projeto está sendo realizado em diversos bairros de Campo Grande

27 DEZ 2019 - 09h:23 Por Ingrid Rocha/CBN

O projeto "Férias no Parque" está sendo realizado esta semana no ginásio do Parque Ayrton Senna. A programação desta sexta-feira (27), começou às 8h e vai até 10h. No período vespertino, a programação começa às 14h e vai até às 20h. Ouça os detalhes: