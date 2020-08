SAÚDE Ferramenta online ajuda na cobertura vacinal de MS Ministério Público de Mato Grosso do Sul desenvolveu o Projeto Vacinômetro para ajudar municípios com dados

17 AGO 2020 - 11h:28 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

Uma ferramenta online e gratuita foi criada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul para enfrentar as falhas relacionadas à baixa cobertura vacinal no Estado e a real possibilidade de introdução de doenças imunopreveníveis já erradicadas no País, especialmente neste momento de pandemia, que pede mais atenção das autoridades quanto ao assunto imunização.

Segundo a promotora de Justiça, Ana Cristina Carneiro Dias, Coordenadora do Núcleo da Cidadania, o projeto permite o monitoramento das taxas de cobertura vacinal dos municípios do Estado e disponibiliza aos Promotores de Justiça, especialmente àqueles com atribuição na área da saúde pública e/ou infância e juventude, uma base de dados desenvolvida pela equipe da Secretaria de Informação do MPMS que compara a cobertura vacinal local com as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, bem como modelos de peças para atuação institucional neste assunto.

Segundo dados extraídos do Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde, o Estado de Mato Grosso do Sul está com cobertura vacinal de apenas 55,6%, percentual considerado muito abaixo do recomendado pelo Ministério da Saúde, fator que importa em risco real à saúde coletiva. Confira a entrevista da promotora de Justiça à Rádio CBN Campo Grande.