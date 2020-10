CAMPO GRANDE Festas reúnem mais de 100 pessoas no final de semana Guarda Municipal fez a dispersão do público nos locais

5 OUT 2020 - 09h:59 Por Ingrid Rocha/CBN

No final de semana três festas foram encerradas pela Guarda Municipal. Um dos eventos aconteceu em uma chácara na saída para São Paulo, o outro no bairro Vila Alba e um nos altos da avenida Afonso Pena. As pessoas que estavam nos eventos foram orientadas à retornarem para casa. O toque de recolher em Campo Grande começa 1h e vai até às 5h. Ouça os detalhes: